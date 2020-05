Weer vernieling op station Heemstede-Aerdenhout: "Ik weet precies wie het zijn"

Al sinds begin dit jaar zorgen jongeren voor overlast op het treinstation in Heemstede. Wijkagenten lieten in februari al weten harder op te treden tegen jongeren die reizigers lastig vielen en dingen kapot maakten. Sindsdien surveilleren ze extra rondom het stationsgebied. En dat kunnen lokale ondernemers beamen. "We zien ze hier bijna elke dag, de politie", vertelt een ondernemer die liever anoniem blijft. "Zo proberen ze meer grip te krijgen op de situatie. Maar het probleem is dat die jongeren hier 's avonds zijn. Ik heb er zelf geen last van, maar ik weet wel dat ze hier rondhangen."

De politie laat in een reactie aan NH Nieuws weten, op de hoogte te zijn van de vernieling. "Het station is inderdaad niet zo positief in beeld bij ons. Er ligt vaak veel rotzooi, we zien grafitti en dan is er nu weer de vernieling van de fotobooth." Mogelijk zijn er meerdere groepen jongeren die rondom het station hangen en is het niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de overlast.

Maar volgens een ondernemer iets verderop in de straat is het niet zo ingewikkeld. "Ik weet precies wie het zijn. Ze zitten hier elke dag. Ze moeten gewoon camera's ophangen, dan is het zo over." De man wil zelf niet bij naam genoemd worden, uit angst voor represailles.

Hangplek

Achter de fietsenstalling is een plek waar jongeren 's avonds bij elkaar komen. Het ligt bezaaid met glasscherven, lege blikjes en sigarettenpeuken. Buurtbewoners bevestigen dat jongeren er regelmatig te vinden zijn, maar ervaren zelf niet zoveel overlast. "Gelukkig hebben ze hier nog nooit iets kapot gemaakt en ik voel me 's avonds niet onveilig."

Wel storen ze zich aan de hoeveelheid afval dat achterblijft. "We ruimen er regelmatig zelf op. Dit stuk hoort namelijk bij de parkeerplaats en de eigenaar is Q-Park. Die ruimt maar een keer in de maand op."