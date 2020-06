Documentaire 'De eeuwige jacht': "Alles komt en gaat, daar hoef je niet zo'n punt van te maken"

AMSTERDAM - Eduard is al zijn hele leven jager van beroep. Nadat hij een beer heeft gedood, verandert zijn filosofie over de dood. Hij gaat op zoek naar de betekenis van het eeuwige leven.

NH Nieuws zendt de komende twee weken dagelijks een documentaire uit gemaakt door studenten van de minor Video en TV (Hogeschool van Amsterdam, opleiding Media, Informatie en Communicatie) in opdracht van de zender. Met deze samenwerking ontdekt NH Nieuws talent en krijgen de jonge documentairemakers een kans hun werk te tonen aan een groot publiek.

In deze documentaire filosofeert Eduard er flink op los. Hij vertelt onder andere over zijn kijk op het leven en de dood, en hoe we onze tijd op aarde zouden moeten invullen.

Deze documentaire is gemaakt door Daan Klunder, Kevin van der Burgt, Quinten Elbers en Amber Hoogendoorn.