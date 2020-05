Daphne Koster staat stil bij overlijden Migchelsen: "Ze was echt een voorbeeld voor vele speelsters"

"Ze was echt een beest in het veld. Een voorbeeld voor vele speelsters"

Migchelsen leed aan kanker en is na een kort ziekbed overleden. Koster was daarvan niet op de hoogte. "Je hebt met heel veel speelsters contact. Als je elkaar een tijdje niet ziet en tegenkomt is het weer gewoon goed. Ik heb begrepen dat ze aan een heel select gezelschap heeft verteld dat ze ziek was. Eigenlijk wist niemand het. Het kwam echt als een totale verrassing in het wereldje."

Koster werd woensdag ingelicht over het overlijden van haar voormalig ploeggenoot bij AZ en het Nederlands elftal. "Ik werd gebeld door Priscilla Janssens, een goede bekende van haar die ik ook ken. Ik was meteen klaarwakker. Ik dacht: jeetje, zo'n jonge, sterke vrouw en dan al heengaan."

Samen in Oranje

Op zestienjarige leeftijd speelde Koster in het Nederlands elftal met Migchelsen. "Wij schelen tien jaar. Ze was samen met Wiegman en Pauw één van de grootste speelsters van dat moment. In eerste instantie is het zo dat je tegen iemand opkijkt. Ik heb later een mooie tijd met haar beleefd bij AZ. We hadden intensief contact, elke dag stonden met elkaar op het veld."

"Het was zo'n sterke atleet en vrouw", vervolgt Koster. "Het is dan helemaal een schok dat iemand zo vroeg overlijdt. Ze was echt een beest in het veld. Een voorbeeld voor vele speelsters."