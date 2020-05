Eerste week zonder nieuwe coronadoden in 't Gooi sinds begin virusuitbraak

De meeste slachtoffers overleden in een verpleeghuis, 38 mensen. De andere slachtoffers overleden in het ziekenhuis. De jongste was 64 jaar, de oudste 98 jaar.

Corona in 't Gooi

