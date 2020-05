Weesper terrassen mogen uurtje langer open om meer te kunnen verdienen

Weesp blijkt wel een stuk makkelijker met de terrasuitbreiding om te gaan dan veel andere gemeenten. Horecagelegenheden mogen, na een overleg met hun buren, de terrassen over een bredere oppervlakte uitstallen dan normaal het geval is. De gemeente gaat er vanuit dat horecagelegenheden en hun buren hier samen een geschikte oplossing voor vinden.

Weesp hoopt met de maatregel horeca-ondernemers tegemoet te komen, omdat ze door de slepende coronacrisis in zwaar weer verkeren. De horeca is al tijden dicht en dat kost ze heel veel geld. Vanaf maandag mag de horeca wel weer open, maar met veel minder capaciteit dan normaal.

Corona in 't Gooi

