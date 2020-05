'Digital human' Wendy gaat ouderen helpen tijdens de coronacrisis: "Er is behoefte aan dagelijks contact"

'Digital human' Wendy, ontwikkeld door Omring en Deloitte, is een door kunstmatige intelligentie aangedreven persoon die gesprekken gaat voeren met cliënten. Dat gaat nog een stukje verder dan een chatrobot: Wendy leert van elk gesprek, begrijpt de context en heeft menselijke gezichtsuitdrukkingen.

Omring zet haar in de eerste instantie in als proef, vertelt woordvoerder Job Leeuwerke. "Nu kan Wendy vooral informatie geven en vragen behandelen over corona. We hebben haar wel wat mensenlijke trekjes gegeven. Ze vraagt bijvoorbeeld: "Hoe gaat het?" Of zegt: "Wat ben je knap!" In de toekomst kan zij bijvoorbeeld de eerste intake afnemen, of (medische) vragen doorzetten naar de juiste medewerker.

Menselijk contact

Omring hoopt dat Wendy straks meer kan bieden dan de klantenservice, aldus woordvoerder Leeuwerke. "Nu veel ouderen thuis zitten en dagelijks contact moeten missen, kan een 'digital human' een deel van die gemiste menselijke interactie vervangen." Hoewel Wendy alleen via een website te bezoeken is, verwacht Leeuwerke dat dit een laagdrempelige manier van hulp bieden is. "Als je een vraag hebt hoef je niet meer de hele pagina af te zoeken, maar kun je je vraag heel gemakkelijk bij haar kwijt."

Een ander voordeel is volgens Leeuwerke dat ze altijd voor je klaar staat. "Wanneer je informatie online niet kunt vinden, dan wil je even bellen met iemand om je vraag kwijt te kunnen. Nu ben je niet afhankelijk van kantoortijden, maar kun je je vraag 24/7 bij iemand kwijt." Het gaat vooralsnog om een proef tot 15 juni.

In onderstaande video is te zien hoe Mevrouw Den Ouden uit Zwaag 'Wendy' voor het eerst ontmoet en hoe zij dit ervaart.