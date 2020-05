Onderzoek naar verband tussen serie autobranden Alkmaar: "Je staat raar te kijken"

ALKMAAR - Drie autobranden binnen enkele dagen in Alkmaar, is reden voor de politie Noord-Holland om naar een mogelijk verband tussen de branden te kijken. Afgelopen nacht brandden op twee plekken auto's uit en zaterdagnacht ook al eentje.

"Wij zien de overeenkomsten ook", beaamt politie woordvoerder Menno Hartenberg. "Of er verband tussen deze branden is zal onderzoek moeten uitwijzen, maar we nemen dat zeker mee." Ook een eventuele link naar de autobrand vannacht aan de Koningin Sophiastraat wordt onderzocht.

Leon's auto stond geparkeerd aan de Fabritiusstraat. Op die plek brandde afgelopen zaterdag ook al een auto uit. In beide gevallen ging het om een zwarte Polo, ontstond het vuur rond half twee 's nachts, en in het zelfde deel van de straat.

Voor Leon (48) was het een vreemde gewaarwording toen hij vannacht rond half twee werd wakker gemaakt door zijn onderbuurman. "Hij bonkte op de deur en zei dat mijn auto in brand stond. Je staat raar te kijken, maar je kan helemaal niks doen dan."

Daar brandde een auto uit die geparkeerd stond naast de woning van Daisy en haar partner. "We zitten nu om de tafel met de forensische opsporing en daarna komt de politie", vat zij haar dag tot nu toe samen. De auto brandde volledig uit, en ook het huis en schuttingen raakten beschadigd.

Beide voertuigen die vannacht verwoest werden zijn inmiddels afgevoerd. "Ik had er net 1500 euro in geïnvesteerd", vertelt Leon over zijn Polo uit 2012. "Ik werk hard voor mijn auto. Ik hoop echt dat de dader of daders gepakt worden. Met de verzekering is het altijd maar afwachten wat die uitbetalen."

"Het is gewoon heel erg vervelend als je dit over komt, een hoop geregel. En nu ga ik aangifte doen", zegt hij, terwijl hij op zijn fiets stapt om naar het politiebureau te gaan.

Getuigen

Omwonenden hoorden vannacht bij beide branden een scooter wegrijden, maar van de dader(s) ontbreekt nog ieder spoor. De politie zoekt getuigen, en houdt rekening met brandstichting.