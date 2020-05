Coronacrisis dreunt nog lang na: "In najaar krijgen bouw- en metaalsector klappen"

NOORD-HOLLAND - De gevolgen van de coronacrisis zullen nog lang worden gevoeld, verwacht Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. "De zorg is dat de bouwsector en de metaalindustrie in het najaar de klappen zullen krijgen", zegt directeur Thijs Pennink. "Ze hebben nu nog opdrachten, maar als er niets gebeurt ligt het tegen die tijd stil voor ze."

In de agrarische sector zijn de verschillen groter. "In het begin van de crisis hadden vooral de bloemenkwekers het zwaar, maar zij krabbelen weer langzaam op", zegt Pennink. "Nu maken de bollenboeren zich zorgen. Zij zijn afhankelijk van de arbeidsmigranten die ze inhuren, maar ze willen voorkomen dat medewerkers massaal ziek worden, zoals bij de slachthuizen van Vion. Daarom moeten ze investeren in goede huisvesting." Daartegenover hadden andere agrarische bedrijven weinig last van de crisis. "Seed Valley draaide gewoon door en het waren hoogtijdagen voor de groentesector."

"Voor de bouw geldt dat de orderportefeuille een tijdje terug is opgemaakt", zegt Thijs Pennink van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. "Dus nu hebben ze wel werk, maar als er geen nieuwe opdrachten bij komen, wordt het lastig voor ze. De metaalindustrie kan op dit moment moeilijk aan grondstoffen komen, en anders wordt het halffabrikaat. Daarnaast is het spannend of ze de opdrachtenportefeuille kunnen behouden. Want ze kunnen vanwege de reisbeperkingen niet leveren aan het buitenland, en ook de economie ligt daar stil."

Er zullen bedrijven failliet gaan, dat is zeker. Toch verwacht Pennink dat Noord-Holland Noord er nog relatief goed vanaf zal komen. "De bedrijven die gaan vallen, waren voor de crisis vaak ook al niet zo sterk. Corona is voor hen dan een laatste duwtje. We gaan echter ons best doen om het leed voor de bedrijven te verzachten en om de schade zoveel mogelijk te beperken. Zo zullen er, om het toerisme te promoten, arrangementen worden aangeboden zodat mensen door een gebied gaan trekken en ze niet op één drukke plek blijven hangen."

Bovendien denkt hij dat de schade hier minder groot zal zijn dan in andere regio's. Pennink: "De regio Amsterdam is bijvoorbeeld erg afhankelijk van het buitenland, denk aan de toeristen, de ICT en de bedrijven op de Zuidas. In Noord-Holland Noord zijn daarentegen veel familiebedrijven die over het algemeen duurzamer kijken naar de toekomst, daardoor robuuster en steviger zijn en gemakkelijker een crisis aankunnen."

Formule 1

Tot slot creativiteit en ondernemerschap: dat is volgens hem de truc om te overleven. "Ik vergelijk het met de Formule 1. Als een auto pech heeft en de race wordt stilgelegd, is het heel slim om als andere coureur zijnde de pitstraat in te rijden. Omdat iedereen langzaam rijdt, zal jouw achterstand nu klein zijn. Dus als je het kan: gebruik deze tijd goed om naar jouw bedrijfsconcept te kijken en ga investeren. De ondernemers die vooroplopen en kansen zien, zullen het altijd beter doen dan de mensen die blijven hangen in oude gewoontes."