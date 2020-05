Haltestraat mogelijk dicht in weekend en op drukke dagen: ruimte voor terrassen

ZANDVOORT - Zandvoort is van plan de Haltestraat in het weekend en op drukke dagen af te sluiten. De gemeente wil hiermee de horeca ruimte geven om terrassen uit te breiden.

Vanavond hakt burgemeester David Moolenburgh daar een knoop over door. De maatregel staat in een plan van aanpak voor het uitbreiden van terrassen in het dorpscentrum. Dat plan van aanpak wordt deze week bekendgemaakt. Een andere maatregel is dat de gemeente met ondernemers kijkt of er meer toiletten kunnen komen op de boulevards.

Om onder meer het open gaan van de horeca vanaf 1 juni in goede banen te leiden, heeft de gemeente een werkgroep samengesteld met zo veel mogelijk ondernemers. De werkgroep 'Formule 1,5' maakt een plan om Zandvoort 'op een veilige manier de zomer in te loodsen en de ondernemers daar waar mogelijke binnen een anderhalvemeter-economie te ondersteunen.'