Optredens vanaf juli in het Amsterdamse Carré: "Het kan niet en toch doen we het"

AMSTERDAM - De deuren van verschillende Amsterdamse theaters gaan binnenkort ook weer voorzichtig open. Op 1 juli gaan voorstellingen in Carré van start voor maximaal 100 bezoekers. De eerste artiesten die hebben bevestigd zijn Spinvis, Dolf Jansen, S10, Erik van Muiswinkel, Steef de Jong en Freek de Jonge. Directeur Madeleine van der Zwaan: "Het kan eigenlijk niet, maar we doen het toch!"

Carré heeft samen met De Kleine Komedie en Bellevue handen ineen geslagen om het publiek theater te kunnen bieden door voorstellingen te verplaatsen. Het project heet Samen een moet invulling geven aan de anderhalvemetersamenleving.

Naar verwachting is het per 1 juli toegestaan maximaal 100 bezoekers toe te laten met inachtneming van de anderhalvemeter-maatregel. Voorstellingen spelen voor maximaal 100 personen is financieel niet rendabel, maar biedt wel een mogelijkheid om de deuren van het theater weer te kunnen openen voor bezoekers, artiesten en medewerkers. Voor Carré is het een start om op te kunnen bouwen naar een zaalbezetting van 450 personen, de maximale capaciteit van Carré met een anderhalvemeter- indeling.

Zaalindeling Carré

De reguliere stoelen in de piste van het theater worden vervangen door bankjes en verdere decoratie, om toch een bijzondere en intieme theaterbeleving te creëren. Voorstellingen duren maximaal anderhalf uur zonder pauze. Tijdens het gehele theaterbezoek wordt rekening gehouden met de anderhalvemeter-regel. Veiligheid van bezoekers, medewerkers en artiesten staat voorop.

De reguliere kaartverkoop zal medio juni starten. Maar de mensen die al een kaartje hadden voor één van de artiesten in Bellevue, de Kleine Komedie of in Carré krijgen als eerste bericht.