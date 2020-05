Texel en Schoorl zijn in 2050 de droogste plekjes van Nederland, of toch niet?

TEXEL - De modellen liegen niet, zou je denken: in 2050 hebben natuurgebied de Slufter op Texel en het dorp Schoorl te kampen met de ergste droogte van het land. Dat blijkt uit voorspellingen van het KNMI en andere data over de omgeving, zoals ze vandaag zijn gepresenteerd op een nieuwe klimaatwebsite. Toch wordt de soep niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend, vindt weerman Jan Visser: "We weten niet eens hoe het weer over tien dagen is, bovendien is het puur toeval dat het er nu zo droog is."

Uit de data op de nieuwe website zou duidelijk blijken wat de gevolgen van de klimaatverandering zijn, als er niets verandert. Zo zouden er in de toekomst veel meer tropische dagen zijn, vooral in het binnenland, en kan de brede kring rondom Amsterdam te maken krijgen met wateroverlast. De droogte zou met name in het noorden van de provincie een probleem worden.

Ook 2020 is al extreem. Februari was een zeer natte maand ('de natste ooit') en werd gevolgd door de droogste periode ooit. "Deze lente is op 31 mei afgelopen en gaat nu al de boeken als het twee of drie na zonnigste seizoen in de geschiedenis", aldus NH-weerman Jan Visser.

"Hoewel er in het begin van dit jaar veel regen is gevallen, is er door de weinige regenval en vele zonuren heel veel water verdampt." Toch hoeven we ons volgens Visser nog geen zorgen te maken. "Het is nu dan wel erg droog - zeker in vergelijking met vorig jaar, maar wij hebben als kustregio altijd nog het voordeel dat we in de herfst en de winter weer meer regen krijgen dan elders. Daarnaast blijft bij ons het water langer in de grond zitten, dan in het midden en oosten van het land waar ze juist drogere zandgronden hebben."

Voorspelling?

Maar hoe zit het dan met de voorspelling dat volgens het onderzoek in 2050 een extreem hoog neerslagtekort zal zijn in deze regio, zeker vergeleken met de rest van Nederland? Visser is nuchter: "Het weer is slecht te voorspellen. In 2011 was de lente het droogst ooit, maar was juist de zomer recordnat. Het is puur toeval dat het in deze regio nu droog is. Daarbij weten we nu niet eens hoe het weer over tien dagen is, laat staan over dertig jaar."