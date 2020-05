Nieuwe software Hoogheemraadschap moet visbescherming makkelijker maken

AMSTERDAM - Computerprogrammeurs leggen de laatste hand aan speciale software waarmee vissen kunnen worden geteld. Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier wil weten of vissen de vispassage gebruiken bij gemaal Kadoelen in Amsterdam-Noord. Een nieuwe uitvinding moet niet alleen vastleggen hoeveel vissen er door de passage zwemmen, maar ook wanneer ze dat doen, hoe groot ze zijn en welke kant ze uitzwemmen.

Met een borstel wordt de roestvrijstalen tunnel schoongemaakt die in de passage hangt. "Daar zit een camera in die de vissen tegen een lichte achtergrond filmt." Jeffrey Brugman staat met zijn waadbroek aan in het water van de passage en schrobt ondertussen de bak schoon. "Iedere twee weken moeten we de zaak schoonmaken anders kunnen we door algengroei niets meer door de lens van de camera zien." Samen met Martin Kroes heeft Jeffrey het bedrijf 'Kroes Brugman Technical Solutions' opgericht. Zij zijn door het Hoogheemraadschap ingehuurd voor het oplossen van een probleem.

Kostbaar

"De passage is aangelegd om vissen heen en weer te laten zwemmen tussen het zoete water van de polder, het brakke water van het Noordzeekanaal en het zoute water van de zee."

Steven Westerman van Hoogheemraadschap Hollands Noordwartier ( HHNK) staat naast de bak waarin Jeffrey aan het werk is. "Het is voor de visstand essentieel dat vissen heen en weer kunnen zwemmen. De paling bijvoorbeeld wordt geboren op zee. Dan zwemt hij als minuscuul glasaaltje naar het zoete water waar zijn ouders vandaan komen. Daar groeit hij op tot hij volwassen is, om jaren later als schieraal weer terug de zee in te zwemmen om zich daar voort te planten. Door de vele dijken en gemalen kan dat bijna niet meer."

Andere vissen profiteren ook van de passage, omdat het hun bewegingsvrijheid en dus hun leefgebied vergroot.

Visstand

Binnen in de controlekamer van het gemaal zit Martin Kroes achter een computerscherm waarop de vissen voorbij zwemmen. "Dit zijn baarzen en flinke grote ook. Ze zijn hoogzwanger, zitten vol kuit."

De baarzen zwemmen van rechts naar links, het beeld uit. "Deze vissen willen de zoete polder in, zodat hun jongen kunnen opgroeien in de beschutting van kleine slootjes vol waterplanten." Martin tovert in korte tijd diverse filmpjes tevoorschijn waar allerlei vissoorten op te zien zijn. Kolbleien, een rietvoorn, een grote snoekbaars en ook nog een dikke paling die ook de sloot in wil.

Passage afstellen

"Als wij weten welke vissen er doorheen gaan, wanneer ze dat precies doen en welke kant ze op gaan, dan kunnen wij de passage veel beter afstellen", zegt Steven van HHNK. "Door de schuiven aan te passen kunnen we de sterkte van de stroming veranderen. Die bepaalt de hoeveelheid zoet water dat het Noordzeekanaal op sijpelt. Daarmee lok je de vissen naar de passage toe. Hoe beter we dat regelen, hoe beter het is voor de visstand, omdat er dan meer vissen op hun ideale momenten heen en weer kunnen zwemmen."

Nu moet dat worden gemeten door vissen te vangen met fuiken. Dat kost veel tijd en het is duur. "Als het straks allemaal werkt kunnen we vanaf kantoor met één druk op de knop zien hoe het ervoor staat. Fijn voor ons, goed voor de natuur."