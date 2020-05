De Peiling: 'Nachtvluchten op Schiphol moeten verboden worden'

NOORD-HOLLAND - N achtvluchten op Schiphol moeten verboden worden. Dat vindt GroenLinks in de Tweede Kamer. De coronacrisis is volgens de partij een goed moment om nieuwe eisen aan de luchthaven te stellen. Langzaamaan wordt er weer wat meer gevlogen. Als het aan GroenLinks ligt gebeurt dat niet meer 's nachts. Wat vind jij daarvan?

Overlast

"20.000 mensen rond Schiphol hebben last van die nachtvluchten", zegt Matt Poelmans die namens omwonenden in de Omgevingsraad van Schiphol zit. Hij is het met GroenLinks eens dat dit een goed moment is om strengere eisen te gaan stellen. "We willen een nachtsluiting. Mensen moeten kunnen slapen tussen 11:00 uur 's avonds en 07:00 uur 's ochtends. Dat zou een voorwaarde moeten zijn voor de staatssteun die nu bijvoorbeeld aan de KLM gegeven wordt."

'Vroege ochtendvlucht'

Oktober 2018 vloog Samanta uit Egmond in de herfstvakantie naar het Griekse eiland Zakynthos. "We moesten vroeg op", vertelt Samanta. "Onze vlucht ging om 4:10 uur. Ik was daar verbaasd over omdat er ook toen al veel geprotesteerd werd tegen nachtelijk vliegtuiglawaai. We horen ze bij ons in Egmond ook overvliegen. Bij de incheckbalie kreeg ik te horen dat we op een 'vroege ochtendvlucht' zaten. Raar. Bij mij is 04:10 uur toch echt midden in de nacht!"

Andere landen

Matt Poelmans van de Omgevingsraad wijst op het beleid in andere landen dat aantoont dat een vliegveld best zonder nachtvluchten kan: "Op de luchthaven van Frankfurt in Duitsland zijn helemaal geen nachtvluchten. Op Londen-Heathrow is er een maximum van 5000 nachtvluchten per jaar. Op Schiphol zijn dat er 30.000."