'Speciale' school De Spinaker heeft plan klaar: halve groepen en leerlingen worden opgehaald

HOORN - Voor middelbare school De Spinaker was het nog even onduidelijk hoe de schooldagen er vanaf 2 juni precies zouden gaan uitzien, maar inmiddels is er duidelijkheid. De school, waar speciaal onderwijs wordt gegeven, heeft het plan klaarliggen.

"De leerlingen gaan gewoon de normale schooltijden naar school. Geen kortere dagen want dat is niet mogelijk in verband met het vervoer", vertelt teamleider Susanne Schinkel. De klassen worden wel kleiner en de leerlingen zullen geen vijf dagen meer les krijgen. "Wij gaan werken met halve groepen. De leerlingen krijgen twee dagen les op school en krijgen voor drie dagen huiswerk mee. Zo hopen wij het schooljaar af te kunnen maken." De Spinaker zorgt er op die manier voor dat de leerkrachten verdeeld worden over de halve groepen. Gevolg daarvan is dat er straks vier in plaats van vijf dagen lesgegeven zal worden op de Hoornse school.

Quote "We hebben leerlingen die verandering lastig vinden en dit is toch wel een hele grote verandering" Teamleider susanne schinkel

Vervoer Een punt waar de school eerder mee in haar maag zat, was het vervoer van de leerlingen. Zo'n vijftig procent wordt namelijk thuis opgehaald en naar school gebracht. Daar is inmiddels een oplossing voor gevonden volgens Schinkel. "Het vervoer gaat gewoon zo rijden zoals ze dat altijd deden. Op het moment dat er anderhalvemeter afstand gehouden kan worden in de taxibus is er niks aan de hand. Is dat niet het geval dan moeten de leerlingen mondkapjes op. Daar voorzie ik nog wel een probleem, omdat sommige leerlingen dat misschien erg lastig zullen vinden."