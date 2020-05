Voormalig AZ-aanvoerster Liesbeth Migchelsen overleden

HARDERWIJK - Ex-AZ'er Liesbeth Migchelsen is na een kort ziekbed overleden. De centrale verdedigster is 49 jaar geworden.

In het Nederlands elftal was Migchelsen ook lange tijd aanvoerster. Ze kwam tot 95 interlands, waarin ze zeven keer scoorde.

In 2008 werd Migchelsen landskampioen met AZ. Als aanvoerster mocht ze als eerste speelster ooit de kampioensschaal van de eredivisie omhoog houden. Ook het seizoen daarna eindigde AZ bovenaan in de eredivisie vrouwen. Verder speelde ze bij SV Saestum, FFC Heike Rheine en Fortuna Wormerveer.

Na haar actieve carrière werkte Migchelsen als KNVB-trainer van het HvA Talententeam. Daarna werd ze hoofdtrainer van Canberra United, waarmee ze kampioen werd in Australië. Vervolgens was ze assistent-trainer van Vera Pauw bij het Zuid-Afrikaanse nationale elftal, waarna zij assistent-trainer werd bij China Onder 20 jaar. Sinds 2011 was Migchelsen ook actief als docent voor de KNVB en UEFA.