Documentaire 'Ik hoor erbij': "Iedereen in Nederland moet de basis van gebarentaal kennen"

AMSTERDAM - De 17-jarige Demi is doof geboren. Door een implantaat hoort ze een klein deel van de klanken die een horend persoon kan horen. Het vergt van Demi veel aanpassing om mee te kunnen draaien in de horende wereld.

NH Nieuws zendt dagelijks een documentaire uit die gemaakt is in samenwerking met leerlingen van de HvA die de minor Video en TV volgen. NH Nieuws begeleidt de studenten zowel technisch als inhoudelijk met het maken van hun documentaire.

Demi is negen maanden oud als haar moeder opmerkt dat ze wel erg visueel is ingesteld. Na meerdere bezoeken aan het consultatiebureau werd de conclusie getrokken dat Demi doof was. Met een CI, een cochleair implantaat, kan Demi delen van haar omgeving horen, maar om de gaten op te vullen heeft ze een tolk nodig.

Een middelbare school vinden blijkt een flinke opgave: ze wordt op meerdere plekken afgewezen en komt uiteindelijk op een school in Hilversum terecht. Daar kan ze haar plek niet vinden, waardoor ze in haar examenjaar overgeplaatst wordt naar een speciale dovenschool in Groningen, waar ze in een woongroep woont en gelijkgestemden tegenkomt.

Deze documentaire is gemaakt door Roeland Brakelé, Lynn Feskens, Lisa van Wijk en Rebecca Wijma