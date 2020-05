Coalitie van vijf partijen in de maak in Zandvoort: grootste partij is er niet bij

ZANDVOORT - De grootste partij in de gemeenteraad van Zandvoort, Ouderenpartij Zandvoort, dreigt buiten een nieuwe coalitie te vallen. Daarmee is OPZ 'slachtoffer' geworden van de politieke crisis die is ontstaan.

Informateur Eric van der Burg gaat, na vele gesprekken met raadsleden, als formateur werken aan een coalitie van VVD, CDA, D66, PvdA en GBZ. Dit clubje heeft tien raadszetels terwijl negen zetels genoeg zijn voor een coalitie. De vijf partijen gaan het gesprek aan om een nieuw college te vormen.

OPZ, die Van der Burg vroeg te bemiddelen, viel buiten de boot toen D66 had aangegeven in de gesprekken geen coalitie met OPZ te willen. Het CDA wilde het huidige college niet lijmen en wilde alleen verder met de PvdA erbij.

Motie van wantrouwen

Drie wethouders stapten onlangs op en daarom is een nieuw college nodig. De wethouders stopten omdat zij een amendement van de gemeenteraad over een nieuwe weg bij het circuit van Zandvoort niet wilden uitvoeren en zagen het als een motie van wantrouwen.

Eric van der Burg adviseert de burgemeester om een onafhankelijk onderzoek te doen naar die nieuwe weg bij het circuit en hoe met het amendement om te gaan. Bovendien merkt hij dat er tijdens de gesprekken veel geklaagd is over de soms harde en grove bestuurscultuur in Zandvoort. Tenslotte gaf hij aan dat de weg naar het circuit weliswaar de aanleiding voor het vertrek van de wethouders was, maar dat de moeizame relatie tussen OPZ en VVD ook meespeelde.