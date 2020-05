Flesje brandstof gevonden naast uitgebrande auto in Hilversum

HILVERSUM - Weer een autobrand gisteravond in Hilversum: aan de Nieuwe Havenweg brandde rond kwart over elf een auto uit. Na de brand werd door de politie een flesje met brandbare vloeistof gevonden naast de auto.

De auto stond geparkeerd voor de deur van het garagebedrijf dat hem verhuurd. Toen de brandweer kwam sloegen de vlammen al uit de auto.

Het voertuig is na de brand afgesleept om door de politie verder onderzocht te worden.

Meer autobranden

De auto aan de Nieuwe Havenweg is niet de eerste auto in Hilversum die deze maand in vlammen op gaat. De afgelopen tijd moesten meerdere auto's het ontgelden.

Twee weken geleden was het nog drie keer raak binnen 24 uur toen achter elkaar drie dezelfde rode auto's in vlammen opgingen. Vermoedelijk is brandstichting de oorzaak.