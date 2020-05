West-Fries schip tijdelijk ingezet voor tochten naar Terschelling

Voor de MS Friesland is dat beide het geval. Tussen 1956 en 1988 voer het namelijk ook al in opdracht van Doeksen op Terschelling. Sinds 2002 vaart het dagtochten bij de historische driehoek. Door de coronacrisis gaat dat momenteel niet door en dus wordt het schip nu van 29 mei tot en met 30 juni gehuurd.

