Discotheek Chin Chin wordt tijdelijk cocktailbar: "Zo kunnen we tenminste open"

ZANDVOORT - Na vijftig jaar verandert discotheek de 'Chin Chin' in de Haltestraat in een cocktailbar waar ook tapas geserveerd worden. Eigenaar Lotfi Rikkers ziet geen andere mogelijkheid dan zijn zaak helemaal om te gooien. "Discotheken mogen voorlopig niet open en zo kunnen we tenminste weer iets doen."

Lotfi is sinds een jaar eigenaar van de Chin Chin en afgelopen winter heeft hij zijn zaak compleet verbouwd. "De Formule 1 kwam er natuurlijk aan en de zomer, dus we waren daar eigenlijk helemaal klaar voor."

Toen hij z'n deuren moest sluiten afgelopen maart, vanwege het coronavirus, kwam dat bijzonder slecht uit. Maar dat het zo lang zou gaan duren had hij niet verwacht. "Ik zit nu eigenlijk al vanaf januari thuis en ik heb echt veel zin om weer iets te gaan doen."

Gelukkig krijgt Lotfi medewerking van de gemeente en heeft hij nu een vergunning voor drie maanden voor een cocktail/tapasbar. "Dit is echt tijdelijk", benadrukt hij. "Zodra het kan gaan we weer open als dicotheek."

De afgelopen weken heeft hij de discotheek opnieuw ingericht met een aantal sfeervolle zitjes, waar hij zijn gasten vanaf maandag kan verwelkomen. "We gaan lekkere cocktails serveren en tapas. Mijn broer heeft een restaurant hier in het dorp, dus we laten de tapas bij hem maken en die worden dan hier naartoe gebracht."

Niks aan verdienen

Lotfi verwacht een omzetdaling van ruim 95 procent dus voor het geld hoeft hij dit niet te doen. "Nee, we gaan hier echt niet aan verdienen. Maar het is meer dat we nu weer iets kunnen doen. Ook voor onze gasten, dat ze weer kunnen komen."