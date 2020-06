Buurtcafé blijft vandaag dicht: "We willen graag open, maar alleen op de normale manier"

"We willen graag open maar wel op de normale manier." Jan maakt zich zorgen over zijn eigen gezondheid en dat van zijn familie en zijn gasten. Hij denkt dat het onmogelijk is om afstand te houden omdat mensen in het café met alcohol op een stuk amicaler worden.

Daarbij zijn de boetes niet mals als ze toch tegen de lamp lopen. Dus neemt het café zijn eigen verantwoordelijkheid en wacht nog even met opengaan. Een domper voor de stamgasten, denkt ook zijn dochter Wendy. Ze vragen regelmatig of ze alweer langs mogen komen. "Dan moet je ze elke keer weer teleur stellen."

Jan en Wendy willen alleen open als er weer de vrijheid is in het café om met elkaar om te gaan zoals dat er normaal gesproken gebeurt, ook al gaat dat nog heel lang duren. "Dan hebben we pech gehad", aldus Jan.