Gooise GGD bereidt zich voor op hoos aan coronatests: maximaal 500 per dag

BUSSUM - Er komt een ware hoos aan coronatests aan als vanaf maandag iedereen zich kan laten testen op het coronavirus. Dat verwacht de Gooise GGD. Men zet zich schrap om per dag honderden tests af te kunnen nemen. In Hilversum staat een tweede coronateststraat klaar om geopend te worden als de toeloop groot wordt.

Volgens de laatste prognoses van het RIVM worden er straks in 't Gooi maximaal 500 mensen per dag getest op het coronavirus. Dat is niet alleen doordeweeks, maar ook in het weekend en op feestdagen. "Wij maken ons op om deze grote aantallen straks te kunnen testen", laat de GGD weten.

De Gooise coronatest worden al enkele weken gedaan in een speciaal daarvoor ingerichte teststraat. Die was eerst in de parkeergarage van het regiokantoor in Bussum en werd later verplaatst naar het terrein van de Bussumse brandweerkazerne, op steenworp afstand. Daar wordt nu dagelijks nog getest.

Tweede teststraat in Hilversum

Om de toestroom van mensen aan te kunnen wordt er momenteel een tweede teststraat ingericht door medewerkers van de brandweer. Die tweede teststraat is aan de zuidkant van Hilversum en is zo goed als klaar. Waar de teststraat precies staat, is nog niet bekend.

De teststraat gaat open als het in Bussum te druk wordt.

Aantal positieve tests daalt

De GGD stelt dat het verder de goede kant op gaat als het gaat om het aantal positieve coronatests. Er zijn tot nu toe 847 mensen getest, van zorgmedewerkers tot leraren. Tot en met afgelopen week bleek 14 procent positief. Het aantal mensen met een positieve coronatest daalt. Dat was in de eerste week nog 24 procent, afgelopen week was dat slechts 1 procent.

Sinds 6 mei mogen onder meer ook leraren en medewerkers van kinderdagverblijven een test aanvragen. Volgens de GGD blijven de aantallen positieve test onder de verwachting. "Opvallend is dat slechts een enkeling positief is getest", aldus de GGD.