Enige supermarkt in Kudelstaart twee weken dicht: "Ik ben gaan hamsteren"

KUDELSTAART - De komende twee weken is de enige supermarkt in Kudelstaart gesloten vanwege een grootschalige verbouwing. Voor de meeste mensen betekent dit een langer ritje in de auto naar het naastgelegen Aalsmeer voor de boodschappen de komende tijd. Voor ouderen en minder mobiele mensen wordt het een uitdaging.

Corrie is al aardig op leeftijd. Ze wordt later dit jaar 80 jaar en woont pal naast de supermarkt. Toen ze hoorde dat de winkel 14 dagen gesloten wordt, twijfelde ze geen moment. "Ik ben gaan hamsteren. Ik heb alles in huis. Zuivel, tot 10 juni. (...) Diepvries groenten, verse groenten heb ik ingevroren, wat kon, dus ik kan me redden." Gelukkig is ook de buurvrouw van Corrie bereid om de hoognodige boodschappen in Aalsmeer te halen. Toch is Corrie bang dat het voor ouderen lastig kan worden om aan hun eten en drinken te komen tijdens de winkelsluiting. "Er zijn er hier genoeg die geen auto hebben. De kinderen kunnen dat ook niet altijd allemaal natuurlijk."

NH Nieuws

Boodschappenservice Een van de oplossingen komt van Aalsmeer Voor Elkaar. Die organisatie biedt een 'boodschappenservice' aan zodat niemand omkomt van de honger. "En andere mensen zullen het misschien via buren doen of familie. Over het algemeen zal het wel goed komen maar er blijft een kwetsbare groep waar wat voor geregeld moet worden.", aldus Jaap van de dorpsraad Kudelstaart.

Tweede supermarkt Het dorp heeft altijd maar één supermarkt gehad. Kudelstaart is inmiddels uitgegroeid tot een dorp met 9.000 inwoners en daarom vinden veel bewoners dat het tijd wordt voor een tweede supermarkt. Jaap Overbeek is het daar roerend mee eens. Toch zal een tweede super voor de inwoners nog even op zich laten wachten. "Ik denk nog wel een jaar of 5, 6 mee verder zijn voor het gerealiseerd is. (...) De vraag is natuurlijk ook nog in hoeverre de marktpartijen - er staat nu inmiddels zo'n grote Albert Heijn - of het nog aantrekkelijk is om een tweede supermarkt in Kudelstaart te beginnen." Als er een tweede supermarkt komt, wordt die gerealiseerd op de huidige locatie van Christelijke Basisschool De Graankorrel, pal achter het centrumpje van het dorp.