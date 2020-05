Burgemeester Frank Streng geeft gehoor aan brandbrief van Medemblikker horecaondernemers

MEDEMBLIK - Afgelopen weekend deden verschillende horecaondernemers middels een brandbrief een appèl op burgemeester Frank Streng: er moet maatwerk komen voor de regel om maximaal dertig personen toe te laten in de horeca. De burgemeester heeft toegezegd zijn best te doen.

Foto: Robert Gieling

De ondernemers vinden het oneerlijk dat zowel grote als kleine horecazaken dertig personen mogen ontvangen en ook zou er meer in mogelijkheden gedacht moeten worden. Ondernemer Frank Bot - een van de initiatiefnemers van de brandbrief - vertelt over de reactie van de burgemeester. "We hebben een videocall gehad met de burgemeester waar een aantal dingen zijn uitgesproken. Hij begrijpt onze roep om hulp en heeft toegezegd ons probleem mee te nemen naar de voorzitter van de veiligheidsregio. We hopen dat er meer mogelijkheden uit het protocol te halen zijn dan er nu voor ons in zitten." Begrip Burgemeester Frank Streng is bereid mee te denken, vertelt hij aan NH Nieuws: "Ik begrijp de urgentie voor de verruiming van het aantal gasten bij een aantal van onze horeca-ondernemers. Ik weet dat dit niet alleen voor de horeca in Medemblik geldt. Daarom zal ik het met de collega-burgemeesters uit de regio bespreken." Daarnaast gaat hij de noodkreet ook onder de aandacht brengen bij de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. "Ik zal hem ook vragen om het op de agenda van het landelijk overleg met de minister te zetten."

Quote "Ik ga deze noodkreet nadrukkelijk onder de aandacht brengen bij de voorzitter van de veiligheidsregio" Frank Streng - burgemeester medemblik

Een opluchting voor horecaondernemer Frank Bot: "Ik heb een beter gevoel dan ik had na deze reactie. Het is belangrijk dat we ons gehoord voelen. We zijn een sector die ontzettend hard getroffen is en er moet actief met ons mee worden gedacht over hoe we weer kunnen opbouwen." Elke ondernemer heeft weer andere vragen en behoeftes volgens Bot en er moet veel maatwerk worden verricht. "Ik heb met mijn zaak ook een dorpsfunctie. Als ik tien reserveringen voor de lunch heb staan, kan ik er nog maar twintig kwijt op het moment dat mensen voor een afscheid bij een overlijden terecht willen. Mijn buurman wacht daarentegen juist weer tot een afscheiding tussen tafels wordt goedgekeurd. Het vraagt om maatwerk." De ondernemers hopen voor einde van de week te horen tot welk resultaat de inzet van de burgemeester heeft geleid.

