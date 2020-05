Besluit over energieleverend geluidsscherm langs de N245 in Alkmaar weer uitgesteld

ALKMAAR - Het geluidsscherm waar bewoners langs de Huiswaarderweg, Schagerweg en de Nollenweg al sinds 2006 op wachten, is 14 jaar later nog steeds niet gebouwd. Dit jaar liep het project opnieuw vertraging op, omdat de raad en de raadscommissie Ruimte niet altijd konden vergaderen wegens de coronacrisis. Donderdag buigt de raad zich opnieuw over het duurzame geluidsscherm, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Ed Diepenmaat van Belanghebbenden Bewonersgroep Geluidswal is al sinds 2006 betrokken en niet verbaasd over de trage gang van zaken. "Dit is eigenlijk oud nieuws, we zijn wel wat gewend. Vorig jaar is de Europese subsidie niet doorgegaan, die moest opnieuw worden aangevraagd", laat hij weten aan mediapartner Alkmaar Centraal.

In 2019 werd besloten dat het scherm niet alleen geluidsdempend moet zijn, maar ook energiegevend. Het geluidsscherm zal bestaan uit een frame van 2,4 kilometer lang en 5 meter hoog, met daarop 5.000 zonnepanelen. Aan het scherm hangt een prijskaartje van zo'n 5,5 miljoen euro.