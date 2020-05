Burgemeesters Amstelland zien extra wapenuitrusting boa's niet zitten

Aanleiding voor deze vraag is het geweld tegen een boa op Hemelvaartsdag in IJmuiden. Een buitengewoon opsporingsambtenaar is op het strand zwaar mishandeld toen hij jongeren aansprak op hun gedrag, het springen van de pier. Vandaag demonstreerden boa's in de provincie tegen het toenemende geweld.

Geweld tegen handhavers keuren alle gemeenten in Amstelland af maar ze vinden het een stap te ver gaan dat boa's voortaan met een wapenstok en pepperspray worden uitgerust, zodat ze zich beter kunnen verdedigen.

Amstelveen

De gemeente Amstelveen vindt dat boa's vooral toezicht moeten houden op de leefbaarheid in de openbare ruimte en dat de politie er is voor de handhaving van de openbare orde. Het zijn volgens de gemeente verschillende verantwoordelijkheden die elkaar aanvullen.

Burgemeester Tjapko Poppens zegt daarover: "Boa’s in Amstelveen zijn goed opgeleid en werken al met bodycams. Het mogen dragen van wapens en het volgen van de bijbehorende opleiding past bij de grotere risico’s bij handhaving van de openbare orde (door de politie)."

Aalsmeer

Burgemeester Gido Oude Kotte sluit zich aan bij zijn collega uit Amstelveen. Hij verzet zich ook tegen het gebruik van een wapenstok en pepperspray door boa's. Oude Kotte vindt dat je daarmee weer terugkeert naar het creëren van een gemeentepolitie en dat vindt hij niet wenselijk. "Boa's moeten goed getraind zijn op het inschatten van situaties en bij escalatie moet snel kunnen worden omgeschakeld naar de politie."

Oude Kotte heeft wel een oplossing om het toenemende geweld tegen boa's te bestrijden: laat een bijzonder opsporingsambtenaar en een agent gezamenlijk op pad gaan. Ideaal volgens hem om de onderbezetting bij de politie aan te pakken.

Uithoorn

De gemeente Uithoorn is net als Aalsmeer en Amstelveen terughoudend om boa's extra uit te rusten. Uithoorn ziet meer in een goede samenwerking tussen politie en handhaving.

Burgemeester Pieter Heiliegers: "Je zou anders een soort van gemeentepolitie krijgen en dat is iets wat je niet wil. We vinden het idee dat boa’s bodycams gaan dragen wel een goed idee. Daarnaast wil ik als burgemeester onze inwoners aanspreken: hou je fatsoen! Onze boa’s proberen professioneel hun werk uit te voeren en in deze coronatijd doen ze dat juist voor onze veiligheid.”