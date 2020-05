Coronacrisis nekt verbreding Bovenkerkerweg in Amstelveen

AMSTELVEEN - De verbreding van de Bovenkerkerweg wordt een paar jaar uitgesteld, omdat de kosten van de werkzaamheden in de papieren gaat lopen. Geld dat de gemeente nu niet bereid is uit te geven vanwege de coronacrisis.

De Bovenkerkerweg is een drukke verbinding en zou volgend jaar worden verdubbeld om de toenemende verkeersdrukte in de spits aan te kunnen.

Maar tijdens de voorbereidende werkzaamheden naar de fundering en ondergrond bleek dat de hele weg moet worden vernieuwd. Anders is er kans op nieuwe scheuren en verdere verzakking.

"Deze extra kosten willen we tijdens de coronacrisis niet maken", zegt wethouder Rob Ellermeijer. "Het is beter te wachten totdat we in beeld hebben wat de financiële gevolgen van de crisis zijn." De werkzaamheden zijn nu uitgesteld tot 2023.