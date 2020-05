Goed nieuws: Hollandia en JOS/W'meer naar derde divisie, maar wanneer rolt de bal?

HOORN/AMSTERDAM - Oude tijden lijken te herleven in het Juliana Sportpark in Hoorn. Hollandia promoveert naar de derde divisie zondag, het tweede amateurniveau in Nederland. Ook het Amsterdamse JOS/Watergraafsmeer zet de stap omhoog. Beide clubs profiteren van het besluit van de KNVB om de derde divisie komend seizoen uit te breiden naar achttien ploegen.

Hollandia speelde al eerder zo hoog. In 2008 werd de club algeheel amateurkampioen. Na de degradatie in 2013 uit de toenmalige topklasse (het toenmalige hoogste amateurniveau) zakte het eerste zondagteam af naar de huidige hoofdklasse. "We gaan weer naar Echt (EVV red.) en Haaksbergen (HSC'21 red.). Westlandia (Naaldwijk red.) en DEM (Beverwijk red.) zijn natuurlijk ook oude bekenden van ons", lepelt voorzitter Gerard Hubers de nieuwe tegenstanders op.

Hollandia moest wachten op GOES en VVSB. Beide verengingen spelen normaal gesproken op zondag, maar ze acteren -net als afgelopen seizoen- in de derde divisie zaterdag. "Als zij hadden besloten terug te gaan naar de zondag, visten wij achter het net", vervolgt Hubers. "Lienden is uit de competitie gestapt, Jong ADO Den Haag en Jong Almere City zijn er ook uitgegaan. Onze droom is in ieder geval uitgekomen."

Hubers erkent dat hij liever op de gebruikelijke manier kampioen was geworden. De KNVB besloot namelijk de competitie vroegtijdig te beëindigen zonder promotie en degradatie toe te passen. "Door de berichten die afgelopen weken voorbij kwamen, maakten we toch kans om te promoveren."

De voorzitter is blij met de promotie van zijn club. "We hadden er natuurlijk op gehoopt om komend seizoen naar de derde divisie te gaan. Daar hadden we ook goede papieren voor. De coronatijd gooide uiteindelijk roet in ons eten."

Er is nog veel onduidelijkheid wanneer komend seizoen precies de bal kan gaan rollen. "Het is koffiedik kijken momenteel. We moeten afwachten hoe de coronatoestand zich ontwikkelt. Het ligt er ook aan wat de regering beslist over voetballen na 1 september. We zijn afhankelijk van diverse partijen", besluit Hubers.

Het Amsterdamse JOS/Watergraafsmeer debuteert in de derde divisie zondag. "Het is een nieuw spannend avontuur dat we weer aangaan. In sportief opzicht is dit mooi, een stap omhoog. Op dit moment moeten we alles op een rijtje zetten mede door de coronacrisis. Het zou zomaar kunnen dat we pas in oktober of november mogen voetballen. Er zijn nog wat losse eindjes door de omstandigheden waar in we nu zitten", reageert voorzitter Joop Vlug op de promotie.

Ook bij JOS heerst er dus nog veel onduidelijkheid. "Niemand kan in zijn glazen bol kijken wat er gaat gebeuren. De kantines zijn dicht tot 1 september, eredivisie mag dan misschien weer beginnen. Het is nog onduidelijk wat dat betekent voor de amateurs. Als je op 1 september weer wil beginnen, zou dat betekenen dat je eind juli weer gewoon mag trainen zonder anderhalve meter."

"Het enige nadeel als we in oktober gaan voetballen, is dat we bijvoorbeeld op een doordeweekse avond naar Echt toe zouden moeten", vervolgt Vlug. "Dat ligt in Zuid-Limburg. Dat zijn dingen waar we niet op zitten te wachten. Dus ik hoop dat de KNVB daar rekening mee gaat houden."

Fijne ploeg

De Amsterdammers promoveren voor het tweede opeenvolgende seizoen. Vlug legt uit wat volgens hem de sleutel tot dit succes is. "We vinden het als club belangrijk om te winnen, maar natafelen en gezelligheid hoort er ook bij. De afgelopen twee seizoen hebben we een fijne ploeg gehad die elkaar goed kon aanvoelen. Ze vonden het daarbij ook gezellig om donderdag een kaartje te leggen en zondags na de wedstrijd in de kantine te bivakkeren met supporters. Trainer Cor ten Bosch heeft ook gezorgd voor de sfeer binnen de ploeg, dat heeft zeker bijgedragen aan dit succes."