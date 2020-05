Clipper Stad Amsterdam heeft voor het eerst in half jaar weer water onder de kiel

Rond half 8 werd de spui in het droogdok open gedraaid om het bassin weer vol water te laten lopen. De clipper lag de afgelopen maanden, aan beide kanten gestut, met haar kiel op blokken hout terwijl er groot onderhoud werd gepleegd. Er werden zelfs grote gaten in de zijkanten gemaakt om onder meer de motor en de kombuis te vervangen.

"We zijn vanmorgen begonnen om het dok te laten vollopen", vertelt kapitein Andi Manser tijdens een korte pauze. "We zijn nu even aan het checken of het nergens lekt, maar ik heb van de machinist alleen nog maar goed nieuws gehoord. Het verbaast me hoe snel het vullen gaat. Het water stroomt lekker naar binnen."

Na de controle gaat het vullen van het dok verder. "We halen eerst de stutten weg aan de zijkant, daarna gaan we door met vullen tot ze drijft. Het schip zal daarna nog even in het dok blijven liggen om een aantal systemen te controleren. Na komend weekend halen we haar er uit en leggen de clipper dan voor gebouw 72. Vanaf 22 juni willen we seatrials gaan doen, het testen op zee."

'Ze drijft'

"Ze drijft!", klinkt het na een half uur. Kapitein Manser is blij dat de klus goed is verlopen, dat het er nu bijna op zit en het schip weer in het water ligt. "Ja hier heb ik dagen op gewacht", zegt hij met een lach. "We zouden het eigenlijk gisteren al doen maar nu kon iedereen rustig afmaken waar hij mee bezig was. Nu zijn we allemaal erg tevreden, hartstikke fijn zo!"