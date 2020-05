Hans van den Berg nieuwe directeur Tata Steel, maar moederbedrijf ontkent

Voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad Frits van Wieringen is er nog niet gerust op dat vice-voorzitter Van den Berg daadwerkelijk de afzwaaiend voorzitter Henrar opvolgt, zegt hij tegen NH Nieuws.

Volgens hem is die aanwijzing het resultaat van de statuten. Die schrijven namelijk voor dat een vertrekkend voorzitter wordt opgevolgd door de vice-voorzitter. Moederbedrijf Tata Europe houdt zich waarschijnlijk niet aan deze statuten. Een woordvoerder van het moederbedrijf laat aan de NOS weten dat ze Van den Berg niet erkennen als nieuwe topman. "Hoogstens als zaakwaarnemer".

‘Logische wisseling van de wacht’

De aanstelling van Van den Berg zou betekenen dat de opvolging van binnenuit komt, en niet - zoals door de COR gevreesd - een buitenstaander. "We zitten niet te wachten op een marionet uit India", zei COR-voorzitter Frits van Wieringen daar eerder over tegen NH Nieuws.

Sinds vorige week bekend werd dat 'boegbeeld' Theo Henrar eind deze maand vertrekt, is het onrustig bij het staalbedrijf. Na enkele spontane en georganiseerde acties, kwam personeel gisteravond, vanochtend en vanmiddag opnieuw in opstand. Hoewel Henrar volgens het moederbedrijf in India na gesprekken uit eigen beweging is opgestapt, wordt aangenomen dat hij is ontslagen.