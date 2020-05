Verdachte brand voetbalclub Victoria-O op vrije voeten: schade is enorm

OBDAM - De 14-jarige verdachte van het stichten van de brand bij Victoria-O is voorlopig op vrije voeten. Dat zegt een woordvoerder van het OM tegen NH Nieuws. Ondertussen zijn ze bij de voetbalclub de schade aan het inventariseren, en die is enorm.

Bij Victoria-O hebben ze andere dingen aan hun hoofd. Want nu is goed te zien hoeveel schade de brand heeft aangericht, zo ondervond ook voorzitter Cees Koning. "Het is vooral veel rookschade door het hele complex. Maar ook zijn plafonds stuk gemaakt om de brand te kunnen bestrijden. Er is veel aan de hand en het is niet zomaar op te lossen. Er komt een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf en daarna moeten we een aannemer zoeken."

Dat er een verdachte is aangehouden voor de brand is hard aangekomen bij de club. "Wat bezielt je om dit te doen? Wat is zijn drijfveer geweest? Je belandt in zo'n circus door zo'n brand", vertelt de voorzitter.

Link met eerdere brand?

In november was er ook al brand bij de voetbalclub. Toen ging een dug-out langs het veld in vlammen op. De vraag is of de branden aan elkaar gelinkt zijn. "De politie stelde mij vragen over die brand, terwijl we daar eerder geen aangifte van hebben gedaan", legt Koning uit.

Het OM laat in een reactie weten dat de jongen op dit moment niet verdacht wordt van de eerdere brand, maar dat het onderzoek nog niet is afgerond. Zodra dat het geval is, moet de verdachte voor de rechter komen.