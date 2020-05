René Leeflang volgt Sandor Rieuwers op als nieuwe trainer VV Zaanstad

ZAANSTAD - René Leeflang is aangesteld als hoofdtrainer van het mannenteam van VV Zaanstad. Hij is de opvolger van Sandor Rieuwers, die na twee jaar afscheid nam. De Zaanse volleybalclub degradeerde afgelopen seizoen van de eredivisie naar de topdivisie.

Naast Leeflang zijn Paul de Winter, Hendrik-Jan de Jong en Jeroen Nol toegevoegd aan de trainersstaf voor komend seizoen. Afgelopen seizoen waren Leeflang en De Winter betrokken bij het eerste vrouwenteam van Zaanstad. Het trainersduo gaf eerder aan te stoppen, maar komt dus terug op deze beslissing.

"Met deze uitgebreide staf is het allemaal wat beter te behappen dan vorig seizoen toen ik alles samen met Paul moest doen. Met Hendrik-Jan en Jeroen er bij, is het 'vele handen maken licht werk' en kan je alles ook veel flexibeler invullen. Zo zal bijvoorbeeld Jeroen ook een aantal wedstrijden coachen. Vandaar dat ik er toch weer in ben gestapt", legt Leeflang uit op de website van de Zaanse volleybalclub.