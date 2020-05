De Peiling: Hoe is het in jouw omgeving met het openbaar groen?

Uitpuilende vuilnisbakken in het overvolle stadspark. Bomenkap in een natuurgebied om ruimte te maken voor nieuwbouw. Zeker nu door de coronacrisis vakantie er voor veel mensen niet in zit, zijn we aangewezen op openbaar groen. Hoe is het daarmee gesteld in jouw gemeente? Ben je tevreden of kan het veel beter? We horen het graag!

Bomenkap

Als het in het nieuws over openbaar groen gaat, dan gaat het al snel over protesten tegen het kappen van bomen. Inwoners van Hilversum hebben duizenden handtekeningen opgehaald tegen het kappen van bomen bij Anna's Hoeve. Er werd zelfs een protestlied opgenomen. Toch zijn de bomen inmiddels verdwenen. Ze moesten wijken voor de aanleg van de snelle busverbinding HOV 't Gooi. In Alkmaar gingen bewoners naar de rechter in de hoop zo bomen in stadspark De Hout te redden, waar het NoordWest Ziekenhuis wil bouwen.

Flower Power

"Hier hebben we bij- en vlindervriendelijke bloemen ingezaaid", vertelt Norinde Fennema. In het dagelijks leven arts in een ziekenhuis. In haar vrije tijd zet ze zich in voor de Tuinen van West, een recreatiegebied in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. Met een groepje mensen bedacht Norinda Fennema het plan Flower Power. Ze klopte met succes aan bij het netwerkplatform Groen Kapitaal van de provincie Noord-Holland om het gebied aantrekkelijker te maken voor mens en dier.

Wat vind jij?

Hoe is het in jouw leefomgeving gesteld met het openbaar groen? Zijn er volop recreatiemogelijkheden in de natuur of verdwijnt er steeds meer groen door bouwplannen? We horen het graag van je!