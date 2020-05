Texel biedt cruiseschepen plaats in Oudeschild aan: "Want onze haven ligt toch leeg"

OUDESCHILD - Omdat er vanwege de coronacrisis geen cruises gemaakt kunnen worden, zoeken veel reders 'parkeerplaatsen' voor hun schepen. Die vinden ze onder meer in de haven van het Texelse Oudeschild. De gemeente biedt die plekken tegen betaling aan. "Want onze haven ligt toch leeg."

Normaal liggen ze er hooguit enkele dagen, maar de cruiseschepen die nu in de haven van het Texelse Oudeschild liggen, zullen vanwege de coronacrisis langer tot de blikvangers van het eiland behoren.

"Normaal wordt de haven goed gebruikt door de bruine vloot", vertelt een woordvoerder van de gemeente. "Dat zijn vaak platbodems met jongeren die vakantie komen vieren, maar die zijn er nu ook niet." Om de gemiste inkomsten enigszins te compenseren, biedt de gemeente de reders de mogelijkheid om hun schepen tegen gereduceerd tarief in de haven van Oudeschild te stallen.

"Er liggen nu twee riviercruisers, en een hoger cruiseschip", vertelt havenmeester Berna Bouthoorn. Dat hoge schip is de MV Corinthian, dat onder Maltese vlag vaart en normaal gesproken toeristen rondleidt in het Middellandse Zeegebied, de grote meren op de grens van de VS en Canada aandoet of zelfs rond Antarctica te vinden is.

Canarische eilanden

Gisteren voer het schip de haven binnen, nadat het twaalf dagen eerder - op 13 mei - vanuit Santa Cruz de Tenerife (Canarische eilanden) was vertrokken.

"Nieuwe attractie in de haven van Oudeschild", schrijft Fup Boon op Facebook bij een fotoserie van het schip. Speciaal voor de Corinthian toog hij gisteren naar Oudeschild, om het voor Texelse begrippen imposante schip op de gevoelige plaat vast leggen.

Geen passagiers

Hoewel dit soort schepen de lokale economie een flinke boost kunnen geven, is daar in dit geval geen sprake van. Vanwege de coronauitbraak zijn er geen passagiers aan boord, en de bemanning overnacht in de eigen hutten.

Behalve de MV Corinthian liggen er momenteel ook twee riviercruisers in de haven van Oudeschild. "En zaterdag komt er nog zo'n hoge bij", aldus Bouthoorn. Zelf kijkt de havenmeester niet meer op van de gevaartes in haar wateren, maar ze kan zich voorstellen dat de schepen publiekstrekkers zijn. "Zo'n hoge steekt toch flink wat meters boven de dijk uit."