Bussumse jeugd-showband repeteert weer, netjes op anderhalve meter afstand

De jeugdtak van de Bussumse showband is de eerste die weer naar buiten gaat om te repeteren. De twee andere orkesten, met oudere leden, moeten nog even afwachten.

Ook het staand muziek spelen is geen probleem. Alleen door de wind is het wat lastiger om de bladmuziek op de lessenaars te laten staan, dus de kinderen hebben gelijk een leuke uitdaging erbij om de muziek uit het hoofd te spelen. Maar ook dat ging de eerste keer al hartstikke goed", zo laten ze weten.

Dat is ingewikkeld en lijkt op anderhalve meter afstand van elkaar nog ingewikkelder, maar het gaat de jonge muzikanten goed af. "Het is allemaal goed te doen. Bij het marcheren en het lopen van figuren, is het op 1,5 meter afstand blijven van elkaar gemakkelijk te realiseren.

