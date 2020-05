MTB-Noordwest vraagt mountainbikers weg te blijven uit Schoorl

SCHOORL - Mountainbikeclub MTB-Noordwest raadt mountainbikers af naar het parcours in de Schoorlse Duinen te komen. Clubvoorzitter Erik Boschman laat aan mediapartner Halstad Centraal weten dat de extreme droogte het lastig maakt er doorheen te ploegen: "De Sahara is een vochtige woestijn vergeleken met het gortdroge en stoffige parcours in Schoorl."

Adobe Stock

Boschman verwacht dat het de komende weken alleen maar droger zal worden. De clubvoorzitter meldt aan mediapartner Halstad Centraal dat de regenbuien van de afgelopen dagen geen verbetering hebben gebracht: "Dat was een druppel op een gloeiende plaat. We hebben echt wel een week of meer regen nodig. Geen hoosbuien maar gelijkmatige regen; eigenlijk zoals gisteren maar dan veel langer."

Quote "Blijf weg uit Schoorl. Je doet er jezelf, onze vrijwilligers en misschien zelfs je partner een groot plezier mee" Clubvoorzitter Erik Boschman

"We doen wat we kunnen qua onderhoud maar het is vechten tegen de bierkaai, dweilen met de kraan open, water naar de zee dragen. Kies zelf maar. Het is nu gewoon niet leuk om er te fietsen", aldus Boschman tegen mediapartner Halstad Centraal.



Mountainbikers worden door het MTB-Noordwest gewezen op alternatieven in de omgeving, onder meer de de mountainbikeroutes in Spaarnwoude, Geestmerambacht en het Park van Luna. "Blijf weg uit Schoorl. Je doet er jezelf, onze vrijwilligers en misschien zelfs je partner een groot plezier mee."