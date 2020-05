Regio vraagt hulp van inwoners bij bestrijding eikenprocessierups

De eikenprocessierups dook vorig jaar voor het eerst op in de regio. Bij het aantreffen van een nest in een eikenboom, dienen inwoners de hulp in te schakelen van de gemeente. Zelf proberen het nest te verwijderen wordt sterk afgeraden. Ook is het verstandig voldoende afstand te bewaren.

Brandharen

Problemen door de brandharen van de processierups kunnen optreden zonder rechtstreeks contact met een rups. De haartjes kunnen worden meegevoerd door de wind en bijvoorbeeld in kleding terechtkomen.