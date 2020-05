Inzamelingsactie na brandstichting auto: "Ik ben er beduusd van"

ALKMAAR - Ze dacht dat er een grap werd gemaakt toen ze tijdens een bezoek aan een vriend door de politie werd gebeld met het verhaal dat haar auto in brand stond. Maar toen de 32-jarige Nadine uit Alkmaar later terugbelde, bleek het toch te kloppen. "Ik vroeg me vooral af: waarom mijn auto?"

Toen ze die bewuste zaterdagnacht terug naar huis fietste en haar Volkswagen Polo weer zag, was er niet veel meer van over. "Ja, de banden zagen er nog netjes uit", vertelt Nadine aan NH Nieuws. "De hele binnenkant was compleet uitgebrand. Erg verdrietig, ik had de auto pas een half jaar en was er zo blij mee."

Quote "Ze helpt altijd liever anderen dan dat ze zelf geholpen wordt, maar nu is het haar beurt" joris kleve

Waarom haar auto dit weekend in vlammen opging is voor haar een raadsel. Nadine (die liever niet met haar achternaam genoemd wil worden) houdt het op domme pech. "Ik heb geen vijanden en sta met iedereen op goede voet. Maar het is niet de eerste keer dat er wat gesloopt wordt bij mij in de straat. Ik ga aan de gemeente vragen om camera's op te hangen." Met benzine doordrenkte wc-rol En dat het weleens domme pech kan zijn, blijkt wel uit het feit dat dezelfde nacht een andere auto een straat verderop in brand. stond. Buurtbewoners hebben die geblust. De hulpdiensten vonden onder de auto een met benzine doordrenkte, wc-rol. Om Nadine uit de brand te helpen is Joris Kleve uit Sint Pancras een inzamelingsactie begonnen. Via de website gofundme is al bijna 3.000 euro opgehaald. "Nadine is een soort klein zusje van mij. Ze helpt altijd liever anderen dan dat ze zelf geholpen wordt, maar nu is het haar beurt."

Eigen foto

Want hoewel het autootje van Nadine verzekerd is tegen brandschade doet de verzekering moeilijk. "De verzekering noemt dit vandalisme en dan zou het zomaar kunnen dat ze niets uitkeren. De kans dat de dader gepakt wordt is ook nihil, dus kan ze de schade ook niet niet verhalen op de dader."

Quote "Ze moet nu gewoon weer op de rit geholpen worden. Dat verdient ze" Joris kleve

Volgens Kleve heeft Nadine sowieso al erg veel pech met auto's. Haar vorige bolide hield er na een maand al mee op. "Het heeft toen ook erg veel tijd en moeite gekost om een deel van het aankoopbedrag terug te krijgen bij de verkoper. Ze moet nu gewoon snel weer op de rit geholpen worden. Dat verdient ze." Nadine is erg overdonderd door de actie. "Het is superlief en ik ben er echt beduusd van. Er zijn zoveel mensen die geld doneren. Ook mensen waarvan ik weet dat ze het zelf ook niet makkelijk hebben. Je krijgt steunt uit alle hoeken. Ergens voel ik me daar ook opgelaten bij. Maar voor mijn werk heb ik echt een autootje nodig dus ik ben hier ontzettend dankbaar voor."