Vereniging Oud Enkhuizen houdt stadsgevangenis dicht: "Niet te doen met anderhalve meter"

Klaas Koeman, voorzitter van Vereniging Oud Enkhuizen licht het besluit toe. "In de gevangenis moet je een smalle wenteltrap op en ook het halletje voor je de cel in kan is maar een meter breed. Er is geen enkele mogelijkheid om hier aan de anderhalve meter te voldoen."

Jaarlijks bezochten honderden mensen de gevangenis. "Het ligt in de loop van het Zuiderzeemuseum naar het centrum. De kinderen vonden het altijd geweldig om voor een eurootje binnen in de cel te kijken. Dit jaar kan dat helaas niet."

Wandeling

Vereniging Oud Enkhuizen organiseert daarnaast normaal gesproken de hele zomer door wandelingen door het centrum van Enkhuizen. Per wandeling sloten ongeveer honderd deelnemers aan. Met de huidige regels is dat niet te doen, vertelt Koeman: "Je staat toch met groepjes bij elkaar, mensen gaan met elkaar in gesprek of dringen om de gids heen. Dat brengt ook risico met zich mee voor de vrijwilligers. Ik vind het onverstandig dat risico op te zoeken."