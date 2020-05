Toegangspoort Tata Steel weer vrij, actie beëindigd: 'Groot succes geworden'

VELSEN - Na de spontane acties van gisteravond is personeel van Tata Steel ook vanochtend op de barricaden geklommen. Een groep van zo'n honderd werknemers blokkeerde met bakwagens de poort naar het bedrijfsterrein. Inmiddels is de actie afgelopen en de toegangsweg weer vrij.

Het personeel protesteerde tegen het vertrek van Theo Henrar, van wie vorige week bekend werd dat hij na 33 jaar afscheid neemt van de staalgigant . Hoewel het Indiase moederbedrijf beweert dat Henrar uit eigen beweging opstapt, lijkt er in Velsen niemand aan te twijfelen dat hij is ontslagen.

Henrar, die al in de top zat toen het bedrijf nog Hoogovens heette, heeft zich ontpopt tot warm pleitbezorger van de belangen van Tata Steel Nederland. Zo sprak hij met de vakbonden af dat er tot oktober 2021 geen gedwongen ontslagen zouden vallen, het zogeheten werkgelegenheidspact.

Overwegen

Door het blokkeren van de toegangspoort liepen de toegangswegen naar het bedrijventerrein vol. Of ook de overwegen in Velsen worden geblokkeerd - een dreigement dat tijdens de spontane actie van gisteravond werd geuit - is niet bekend.

Net als gisteravond meldde ook Tata-directeur Hans van den Berg zich vanochtend, om met de actievoerders in gesprek te aan.