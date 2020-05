Amsterdamse studentenverenigingen veranderen in spookhuizen door coronacrisis

"Elke keer als ik hier binnen kom lopen is het weer heel anders dan de afgelopen vier jaar", concludeert Sophie Jongeling, rector van studievereniging ASC-AVSV. Sinds de coronamaatregelen is er, net zoals alle andere verenigingen, geen activiteit meer geweest in haar sociëteit die gelegen is op de Warmoesstraat. "Voor de coronacrisis hadden wij zo'n 500 mensen per avond in het pand", vertelt Jongeling terwijl ze door de verlaten gangen van de sociëteit wandelt. "En nu is het gewoon helemaal stil."