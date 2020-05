Marechaussee vindt gedumpt hondje in prullenbak op Schiphol

SCHIPHOL - De Marechaussee heeft vandaag een hondje uit een prullenbak op Schiphol gered. Het beestje, een Yorkshire terriër, was daar expres door de eigenaar achtergelaten.

De marechaussee schrijft op Instagram dat nadat ze het hondje hadden gevonden direct op zoek gingen naar het baasje. De medewerkers van de brigade grensbewaking gingen op zoek en ook werden de camerabeelden bekeken.