Volendamse handbalcoach vindt korte voorbereiding op competitie 'gekkenwerk'

VOLENDAM - Nu de coronamaatregelen stap voor stap versoepelen is er ook voor sporters steeds meer mogelijk. Zo zijn bijvoorbeeld de voetballers en hockeyers teruggekeerd op het trainingsveld. Alleen de zaalsporten moeten meer geduld hebben. Zo mogen de Volendamse handballers nog niet binnen trainen. "Ik weet niet of het frusterend is, het is gewoon jammer."

NH Nieuws

Normaal gesproken geeft Martijn Cappel handbaltraining in de zaal van sporthal de Opperdam, nu vanwege de coronamaatregelen geeft de coach training via de laptop vanuit het kantoor in de Volendamse sporthal. "Heel raar. Toen ik hier naar toe reed dacht ik neem ik nou m'n sporttas mee of gewoon me werktas met m'n laptop erin."

Iets verderop in Volendam volgen vier spelers vanuit huis de training van hun coach. Ook voor hen is deze periode een vreemde situatie. "Onbegrip eigenlijk. We vroegen ons af hoe we verder moesten. Het seizoen is helemaal gestopt. Moeilijk te accepteren voor een topsporter." Vertelt Marc Kok voor de camera van NH Sport. De Volendamse handballer volgt de online trainingen met een paar teamgenoten. De handballers mogen pas vanaf 1 september weer de zaal in. Vervolgens begint de competitie alweer op 12 september. Dat betekent een hele korte voorbereiding. En dat is niet te doen volgens Martijn Cappel. "Dat zou natuurlijk gekkenwerk zijn. Daar moeten we nog over nadenken wat we daarmee gaan doen. Een voorbereiding van elf dagen, dat kan niet."