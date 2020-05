Larense werkplaats maakt alternatief voor mondkapjes: "Meer ruimte en meer lucht"

LAREN - Geen zin in een mondkapje? Er is een alternatief: het gelaatsscherm. Bij De AltijdWerkPlaats in Laren werken ze hard aan de productie ervan. "We hebben er zo'n 2500 in de aanbieding, dus kom maar op!"

"Ik speel in een band en we willen weer beginnen met repeteren," vertelt drummer Jim Grondhuis, die vandaag een gelaatsscherm aanschaft. "Een mondkapje is niets voor mij, dan krijg ik het benauwd, dus dit scherm wil ik graag eens proberen." Bij De AltijdWerkPlaats is iedereen welkom die z'n handen uit de mouwen wil steken, van statushouder tot herintreder of gepensioneerde. "We houden ons bezig met groene en duurzame projecten," vertelt Regina Berends. "We willen graag zinvol bezig zijn en daar past dit gelaatsscherm goed bij." Volgens haar is het een prima alternatief voor het mondkapje. "Meer ruimte en meer lucht, handig voor in het openbaar vervoer of een bezoekje aan de groenteman." Tandartsen Rob Ebeling vond het ontwerp van het gelaatsscherm op internet. "Het Snijlab in Rotterdam heeft dit ontwikkeld en gratis gedeeld met de wereld." Zelf bedacht hij een variant voor tandartsen. "Het Jannes-scherm, genoemd naar tandarts Jannes Walvius uit Blaricum, die erom vroeg. Dit scherm heeft extra ruimte voor de loep en het lampje dat tandartsen dragen." Tekst gaat verder onder de video.

NH Nieuws

Siuame is één van de vaste werknemers bij de werkplaats. "Vandaag maak ik de schermpjes schoon, voordat we ze in elkaar zetten. Leuk om te doen, ik leer veel over veiligheid in deze tijd," vertelt hij. Behalve tandartsen en drummers hebben ook gebarentolken interesse getoond in het scherm. "Met mondkapje op kunnen ze hun werk niet meer doen," vertelt Rob. "Ze zijn natuurlijk afhankelijk van mimiek en mondbewegingen en met dit scherm blijft dat goed zichtbaar."

Lees ook West-Friesland Mondkapje met venster laat dove mensen weer liplezen