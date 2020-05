Carola mag na maanden haar moeder met dementie weer zien: "Zo lang op gewacht"

De moeder van Carola wordt verzorgd in Meerleven, in Bennebroek. Ze lijdt aan dementie en voor haar dochter was het dan ook zwaar om maanden niet bij haar te mogen. Het moment dat het weer mag is dan ook emotioneel én bijzonder, want mevrouw Olsson is 84 jaar geworden vandaag.

Weer in één ruimte met elkaar zijn deed beiden veel. "Vanaf de lockdown wilde ik dit", zegt Carola aangedaan. "Op deze leeftijd, met zo'n heftige intense tijd weet je niet of je haar nog terug zal zien. Daar ben je continue tegen aan het vechten en dit is waar je al die maanden naar toe heb geleefd, om dit weer te doen."

Maatregelen

Het bezoek is met de nodige maatregelen toegestaan. Zo worden naasten getest op hun temperatuur, moet er afstand bewaard worden en het dragen van een mondkapje is verplicht. "Een combinatie van gevoel en veiligheid", legt bestuurder van Kennemerhart, Audrey van Schaik, uit. "Het is heel mooi dat het zo weer kan."

Carola is ontzettend blij dat ze haar moeder nu weer op regelmatige basis kan bezoeken. Twee keer per week, is nu de afspraak. De eerste keer heeft in ieder geval veel teweeg gebracht. "Heel emotioneel, zo lang op gewacht", blikt ze terug. "Ik dacht laat dit uur drie uur duren. Maar dit bezoek was al een heel mooi cadeau."