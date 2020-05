Lerares besmet met corona: school schakelt weer over op thuisonderwijs

AMSTELVEEN - De School for Understanding in Amstelveen geeft weer thuisonderwijs nadat een leerkracht positief is getest op het coronavirus. De vrouw vertoont milde klachten en blijft thuis.



Ook collega's die contact met de leerkracht hebben gehad zijn in quarantaine, schrijft mediapartner RTV Amstelveen. Directeur Tijl Koenderink van de school zegt in een toelichting: “We hebben alle zes teamleden die contact met haar hebben gehad, laten testen door de GGD. Inmiddels zijn vijf uitslagen binnen; gelukkig allemaal negatief getest op corona. De zesde uitslag verwachten we vandaag. We zetten alles op alles om zo snel mogelijk weer veilig open te gaan.” De school heeft nu onvoldoende personeel om les te geven. In overleg met de GGD en de gemeente is er daarom besloten om vanuit 'organisatorisch oogpunt' over te gaan op thuisonderwijs. De ouders zijn afgelopen weekend op de hoogte gesteld. Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep is noodopvang geregeld.