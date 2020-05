Conservator hotel Spaander maakt zich grote zorgen over kunstcollectie en behoud oude herberg

VOLENDAM - Nu kunsthotel Spaander failliet is, maakt Jannig Kwakman zich ernstig zorgen over de schilderijen en oude herberg die Spaander beroemd hebben gemaakt. Kwakman was jarenlang conservator van de kunst in het hotel. "Je moet er toch niet aan denken dat het een Holiday Inn wordt," schetst ze haar doemscenario.

De oude herberg en de kunst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden vindt Kwakman. Ze heeft maar liefst 20 jaar lang de collectie onderhouden. "Wat zijn die schilderijen nou waard zonder het hotel?" Ze maakt zich niet alleen zorgen om de schilderijen maar ook om de oude herberg."Ze hebben ook op de muren geschilderd."

Betalen met kunst

Leendert Spaander richte in 1881 zijn hotel op en vroeg kunstenaars vanuit de hele wereld om naar Volendam te komen. Sommige kunstenaars betaalden ook met schilderijen om te kunnen overnachten. Zo begon hij een unieke collectie op te bouwen in het hotel. Het geheim van het hotel is volgens Kwakman vooral de oude sfeer waar je zo instapt.



De huidige eigenaar van het hotel is druk in bespreking en heeft op dit moment geen tijd om NH Nieuws te woord te staan. De hoop in Volendam is dat het hotel een doorstart kan maken.