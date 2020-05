Foto's van ondernemers als steuntje in de rug in deze barre tijden

VELSEN - Ondernemers die het moeilijk hebben zijn er in vele soorten en maten. Maar één ding hebben ze gemeen tijdens de coronacrisis: ze beleven barre tijden.

In Velsen bedacht ondernemer Karin van Houten middenstanders te portretteren. Met dat idee was ze bij Mark Sassen aan het goede adres. De IJmuidenaar fotografeerde zestien ondernemers op een bijzondere manier. De serie heet 'Vastgelegd' en heeft een dubbele betekenis. Het laat de middenstanders zien zoals ze zich nu voelen: vastgeketend, werkloos en trappelend van ongeduld om een nieuw tijdperk in te gaan. tekst gaat verdre onder de video

NH Nieuws

Karin: "Zie het als een steuntje in de rug voor al die ondernemers die het moeilijk hebben. Ik ben blij dat ik dit voor ze heb kunnen doen. Het is puur om elkaar te helpen. We verdienen er niks aan. We vinden het gewoon erg leuk om te doen."

Quote "Het beeld van de taxi-ondernemer die in een lege bus zit. Zo'n man zou ook liever feestende mensen vervoeren, maar het is even niet anders" Fotograaf Mark Sasssen

Mark Sassen heeft het thema 'Vastgelegd' in de meeste foto's doorgevoerd. Zo zie je strand-exploitant Peter de Bie zitten in het nieuwe anderhalvemeterregime en is ondernemer Henk van der Valk gefotografeerd in een lege bus. "Henk zou ook liever feestende mensen vervoeren, dat zie je gewoon aan hem. Maar het is even niet anders."

Mark Sassen

Telstar-aanvoerder Frank Korpershoek is de enige werknemer in de serie. Hij zit op de middenstip met zijn voetbalschoenen naast zich. De tribune achter hem is leeg. Mark: "Hij is geen middenstander, maar ook hij is de dupe. Hij zou ook liever zijn wedstrijden spelen en toegejuicht worden. Ja, wie wil dat niet..."

Mark Sassen

Het is de bedoeling dat wekelijks twee foto's op social media worden geplaatst. Ook ligt het in de bedoeling een tentoonstelling in te richten met de foto's.