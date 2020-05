Sloop feestpaleis de Oude Beurs in Middenmeer in volle gang

MIDDENMEER - Vorige week was al een beginnetje gemaakt maar vandaag is de sloop van de Oude Beurs in Middenmeer pas echt goed op gang gekomen. Hap voor hap verdwijnt een stuk van het pand waar menig feestvierder zijn jeugdherinneringen heeft liggen.

"Er was hier een nisje, daar hebben we ons naar binnen geknabbeld", vertelt Thijs Lanser van sloopbedrijf Nick Bruin uit Waarland. "We halen het dak er af, scheiden het dakleer en de blikken platen. Daarna knippen we de staalconstructie weg en dan zitten we al op de betonnen vloer."

Vorige week zaterdag konden mensen nog afscheid nemen van de Oude Beurs waar in het verleden grote maar ook gezellige kleine feestjes werden gevierd. "De reputatie is ons bekend. Dat maakt het extra bijzonder om hier aan de slag te zijn. Ik kan me voorstellen dat het bij sommigen zeer doet", zegt Lanser die er zelf één keer is geweest.

Foto's

Buurvrouw Tonny is druk bezig met foto's maken: "Die zet ik op mijn Facebookpagina. Dan kunnen alle oud-feestvierders de sloop volgen." Zij woont achttien jaar naast de Oude Beurs waarvan het feestpaleis er nog zeven in bedrijf was. "Vooral de carnaval vond ik leuk. Ik heb er hele goede herinneringen aan. We kregen ook wel eens vrijkaarten."

Het is een flink pand, maar voor de slopers is dit gesneden koek: "We zijn nog een week of twee bezig met slopen", legt Thijs Lanser uit. "Daarna nog een week of drie nodig om de vloer op te rooien en te vergruizen tot granulaat. We zijn nog wel even zoet hier."