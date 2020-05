Druk weekend voor Huizer redders: verraderlijke wind brengt watersporters in problemen

De reddingsboot moest vooral zaterdag uitrukken: al met al werd er vijf keer hulp verleend. Zo moesten onder meer de opvarenden van een omgeslagen zeilboor voor de aanloophaven van Huizen worden geholpen.

Toen dat onder controle was, werd er op het IJmeer meteen weer alarm geslagen: een catamaran was omgeslagen, de opvarenden waren in het water beland.

Uitgeputte surfer

Op de terugweg van de reddingsactie stuitte de reddingsboot op een surfer in de vaargeul voor Muiderberg. Hij werd uit het water gevist en aan boord genomen. De man was uitgeput en begon onderkoeld te raken. De reddingsboot heeft hem veilig aan wal gebracht.

De reddingsboot moest dezelfde middag nog een keer uitrukken voor een andere catamaran in de problemen. Door de harde wind was de mast van de catamaran in de bodem geboord, waardoor het onmogelijk was om deze zonder hulp weer rechtop te krijgen. De opvarenden zijn teruggebracht naar de wal, de catamaran is later geborgen.

Na terugkeer kreeg de reddingsploeg alweer de volgende melding: een kitesurfer bleek in de problemen geraakt op het Gooimeer bij het Almeerderzand. De surfer leek niet meer zelf naar de kant te kunnen komen, maar dat bleek toen de reddingsboot onderweg was toch gelukt.

Onverwacht flinkere wind

Volgens de KNRM Huizen heeft het aantal meldingen niet per se te maken met extra drukte op het water te maken. "Dat komt vooral doordat de wind veel verraderlijker was dan voorspeld", vertelt Martijn Bustin van KNRM Huizen. Het is dan ook niet zo dat er voor komend pinksterweekend weer problemen worden verwacht. "Vooralsnog zien de voorspellingen er goed uit. Maar we roepen mensen natuurlijk altijd op om goed voorbereid het water op te gaan. Zorg dat je kleding op orde is en dat je een reddingsvest bij je hebt. En als het er echt op aan komt, staan wij natuurlijk paraat."